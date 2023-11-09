«Платите!»: Арефьев призвал снизить ставку ЦБ с помощью золотовалютных резервов
Российская экономика никогда не получала ни копейки из золотовалютных резервов, средства не работают на нее, отметил в эфире НСН Николай Арефьев.
Нужно установить ключевую ставку ниже уровня инфляции, за это можно «заплатить» золотовалютными резервами, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в интервью НСН. По его словам, резервов хватит для того, чтобы содержать финансы «в порядке».
Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев назвал глупостью слова Николая Арефьева о том, что «экономика РФ за три года будет уничтожена, потому что поставлена в такие условия». Нечаев назвал главной проблемой для российской экономики сохраняющиеся санкции, а не высокую ключевую ставку. Арефьев в беседе с НСН, однако, настаивает, что ЦБ всё же должен «заплатить» и снизить ключевую ставку.
«Санкции, безусловно, мешают всем. Но (глава ЦБ Эльвира – прим. НСН) Набиуллина не ответила на вопрос: "А почему вы не взяли базовый вариант (сценарий развития экономики РФ - прим. НСН) и не оставили его действующим на весь год, а сделали три – один базовый и два плохих?" Здесь гадание на кофейной гуще. Надо составить один базовый вариант и отстоять его путем различных мер, которых достаточно. У Набиуллиной 570 млрд долларов золотовалютных резервов, это вполне достаточная сумма для того, чтобы содержать финансы в порядке. Однако они не хотят их трогать и делают вид, что у нас нет золотовалютных резервов. Почему мы не делаем ставку ниже уровня инфляции? За нее надо платить, но у нас есть резервы – платите!», - возмутился Арефьев.
Депутат отметил, что российская экономика никогда не получала ни копейки из золотовалютных резервов. По словам Арефьева, они не работают на экономику.
«У нас экономика никогда из золотовалютных резервов не получала ни копейки. Они говорят: это резервы, подушка безопасности… Почему эта подушка не работает на экономику? Создана такая денежно-кредитная политика, при которой экономика будет расти на 1-1,5% и даже будет уходить в минус по третьему варианту. У нас военные действия, а мы экономику в минус планируем! Это допустимо только из-за того, что ключевая ставка не дает возможности брать кредиты. Это не рост экономики, это дурь, которую надо выбивать из голов всех министров, которые вредят экономике», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 9 ноября, Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не исключает возможности еще одного повышения ключевой ставки до конца года. При этом глава Банка России подчеркнула, что по мере снижения инфляции регулятор начнет снижать ставку в следующем году.
ЦБ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз подняв ставку 27 октября до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначили на 15 декабря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова сообщила о 300 детях в списках на эвакуацию из Газы
- Российская ПВО сбила у побережья Крыма украинскую ракету «Нептун»
- Рябков не исключил понижение уровня дипломатических отношений с США и их разрыв
- Британские туристы в отеле Египта умерли от паров при травле клопов
- В поезде Деда Мороза будет работать кукольный театр
- В Минздраве назвали сыроедение опасным для здоровья человека
- Обвиняемый в слежке за военкором Коцем отправлен под домашний арест
- Россияне Медведев и Рублев попали в одну группу на Итоговом турнире ATP
- В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели на 1 час
- Воздушная цель уничтожена в районе Севастополя над морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru