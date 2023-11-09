«Платите!»: Арефьев призвал снизить ставку ЦБ с помощью золотовалютных резервов

Нужно установить ключевую ставку ниже уровня инфляции, за это можно «заплатить» золотовалютными резервами, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в интервью НСН. По его словам, резервов хватит для того, чтобы содержать финансы «в порядке».

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев назвал глупостью слова Николая Арефьева о том, что «экономика РФ за три года будет уничтожена, потому что поставлена в такие условия». Нечаев назвал главной проблемой для российской экономики сохраняющиеся санкции, а не высокую ключевую ставку. Арефьев в беседе с НСН, однако, настаивает, что ЦБ всё же должен «заплатить» и снизить ключевую ставку.