ВС России освободили Бологовку, Першотравневое и Проминь
Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
Так, бойцы группировки войск «Север» в результате активных действий взяли под свой контроль харьковскую Бологовку.
«За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили... Першотравневое Днепропетровской области», - указали в Минобороны.
В свою очередь, силы группировки «Центр» установили контроль над селом Проминь в ДНР.
Ранее стало известно, что армия России освободила населенный пункт Дроновка в ДНР.
