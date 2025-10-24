ВС России освободили Бологовку, Першотравневое и Проминь

Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

Так, бойцы группировки войск «Север» в результате активных действий взяли под свой контроль харьковскую Бологовку.

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили... Першотравневое Днепропетровской области», - указали в Минобороны.

В свою очередь, силы группировки «Центр» установили контроль над селом Проминь в ДНР.

Ранее стало известно, что армия России освободила населенный пункт Дроновка в ДНР.

