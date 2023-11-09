Набиуллина: Трансформация экономики РФ продолжится в ближайшие два года

Глава регулятора отметила, что темпы роста после очень быстрых темпов восстановления станут более умеренными. По словам председателя ЦБ, это связано с завершением восстановительной стадии.

«В 2026 году, по нашей оценке, экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава Центробанка сообщила, что рубль укрепляется на фоне улучшения торгового баланса, напоминает «Свободная пресса».

