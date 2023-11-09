Набиуллина: Трансформация экономики РФ продолжится в ближайшие два года
Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
Глава регулятора отметила, что темпы роста после очень быстрых темпов восстановления станут более умеренными. По словам председателя ЦБ, это связано с завершением восстановительной стадии.
«В 2026 году, по нашей оценке, экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее глава Центробанка сообщила, что рубль укрепляется на фоне улучшения торгового баланса, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru