Гимнастка Мельникова выиграла золото чемпионата мира в опорном прыжке

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте.

Спортсменка заняла первое место, получив 14,466 балла. Серебряную медаль завоевала гимнастка из Канады Лия-Моника Фонтейн с 14,033 балла, третьей стала американка Джоселин Роберсон (13,983 балла).

Ранее Ангелина Мельникова выиграла золото мирового первенства в индивидуальном многоборье. Эта награда стала первой для сборной России с 2021 года.

