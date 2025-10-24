Гимнастка Мельникова выиграла золото чемпионата мира в опорном прыжке
24 октября 202512:26
Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте.
Спортсменка заняла первое место, получив 14,466 балла. Серебряную медаль завоевала гимнастка из Канады Лия-Моника Фонтейн с 14,033 балла, третьей стала американка Джоселин Роберсон (13,983 балла).
Ранее Ангелина Мельникова выиграла золото мирового первенства в индивидуальном многоборье. Эта награда стала первой для сборной России с 2021 года.
