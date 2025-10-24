Песков: Путин не исключает проведение саммита с США в будущем
Президент России Владимир Путин допускает возможность проведения саммита с США в будущем. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее ожидалось, что президент РФ встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Однако позже глава Белого дома заявил об отмене саммита.
Песков обратил внимание, что Трамп перестал думать о проведении встречи с российской стороной в настоящий момент.
«Вместе с тем, за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведение такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин, о чем он сам вчера рассказал», - отметил представитель Кремля.
Накануне Владимир Путин заявил, что встреча в Будапеште «скорее, переносится».
