Песков: Путин не исключает проведение саммита с США в будущем

Ранее ожидалось, что президент РФ встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Однако позже глава Белого дома заявил об отмене саммита.

Песков обратил внимание, что Трамп перестал думать о проведении встречи с российской стороной в настоящий момент.

«Вместе с тем, за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведение такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин, о чем он сам вчера рассказал», - отметил представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин заявил, что встреча в Будапеште «скорее, переносится».

