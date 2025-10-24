В Белгороде планируют установить дополнительные модульные укрытия
Дополнительные модульные укрытия установят в Белгороде, чтобы защитить горожан. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что накануне в Белгороде БПЛА атаковал остановочный комплекс. При ударе пострадали десять человек, включая одного несовершеннолетнего.
«Уже заказали дополнительные модульные укрытия... они необходимы — увеличение их спасает жизни наших мирных жителей», - подчеркнул Гладков.
Ранее в Белгороде установили почти 800 наземных защитных сооружений у остановок, социальных и образовательных учреждений, в парках.
