В Белгороде планируют установить дополнительные модульные укрытия

Губернатор напомнил, что накануне в Белгороде БПЛА атаковал остановочный комплекс. При ударе пострадали десять человек, включая одного несовершеннолетнего.

«Уже заказали дополнительные модульные укрытия... они необходимы — увеличение их спасает жизни наших мирных жителей», - подчеркнул Гладков.

Ранее в Белгороде установили почти 800 наземных защитных сооружений у остановок, социальных и образовательных учреждений, в парках.

