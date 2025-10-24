В Белгороде планируют установить дополнительные модульные укрытия

Дополнительные модульные укрытия установят в Белгороде, чтобы защитить горожан. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей

Губернатор напомнил, что накануне в Белгороде БПЛА атаковал остановочный комплекс. При ударе пострадали десять человек, включая одного несовершеннолетнего.

«Уже заказали дополнительные модульные укрытия... они необходимы — увеличение их спасает жизни наших мирных жителей», - подчеркнул Гладков.

Ранее в Белгороде установили почти 800 наземных защитных сооружений у остановок, социальных и образовательных учреждений, в парках.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
