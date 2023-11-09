Экс-министр экономики Нечаев обвинил коммуниста Арефьева в глупости
Бывший министр экономики России в эфире НСН назвал глупостью заявления коммунистов о ключевой ставке как самой большой проблеме финансового развития страны.
Главной проблемой для российской экономики являются сохраняющиеся санкции, а не высокая ключевая ставка. Таким мнением в эфире НСН поделился бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев пожаловался на высокую ключевую ставку и поделился впечатлением, что «за три года у нас экономика будет уничтожена, потому что она поставлена в такие условия, что выжить ей просто невозможно». Он добавил, что предприятиям не хватает бюджетных денег, а кредиты становятся недоступными.
«Самая серьезная проблема для экономики России – сохраняющиеся санкции, которые наносят ущерб нашему сырьевому экспорту. Соответственно, ущерб бюджету. Плюс резко удорожает импорт, что становится дополнительным фактором инфляции, а технологический импорт по некоторым направлениям просто закрылся, что отбрасывает нас назад в технологическом развитии. Конечно, высокая ключевая ставка сдерживает экономический рост – это правда. Но не она является главным разрушителем российской экономики. То, что говорит депутат-коммунист, как это обычно с коммунистами обычно бывает, - просто глупость», - сказал Нечаев.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в свою очередь выразила мнение, что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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