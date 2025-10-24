Группа российских альпинистов застряла на горе в Непале

Пять российских альпинистов в течение нескольких дней не могут спуститься с вершины Манаслу в Непале. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Отмечается, что группа под руководством Андрея Васильева 22 октября достигла вершины, находящейся на высоте 8163 метров, и планировала начать спуск. Однако альпинисты смогли преодолеть лишь небольшой отрезок пути из-за ветра и снегопада. Россияне связались с местными спасателями и рассказали о ситуации. По данным СМИ, группа ночевала в палатке при температуре в минус 28 градусов и ветре скоростью 42 км/ч.

Позднее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин в беседе с РИА Новости рассказал, что группа «не совсем застряла», из-за плохой погоды она продолжает спуск, но «очень аккуратно и осторожно».

«Они находятся уже на высоте 7000 метров. Связь с ними поддерживаем, она устойчива. Пока группа в нормальном состоянии», - отметил он.

В свою очередь, посольство России в Катманду рассказало, что альпинисты или их родственники не обращались за помощью в диппредставительство. Вместе с тем оно находится в контакте со спасательными службами Непала, операция по эвакуации россиян может начаться в ближайшее время.

Ранее спасатели эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста, его доставили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе.

