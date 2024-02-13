«Дыра в законе»: Зачем ЦБ хочет ввести лимиты сумм для бесплатной рассрочки

Ранее сообщалось, что Центробанк намерен изменить подход к бесплатным рассрочкам, которые выдают не потребительским кредитом, а услугой специальных операторов. Чтобы у людей не накапливались долги, в ЦБ РФ обсуждают введение лимита в 60-80 тысяч рублей. Однако, по словам Мехтиева, сейчас обсуждают более скромные объемы лимита.

«Речь в обсуждении идет о меньших суммах. Важно понимать, что когда говорят, что рассрочка бесплатна – это прекрасный маркетинг и хайп. Если кто-то упорно рассказывает о том, что рассрочка – это бесплатно, надо проверить, где собака зарыта. Но что-то в жизни может быть бесплатно, только если кто-то другой платит. При рассрочке платит продавец или потребитель. При этом он не понимает, что платит, вместо слова «проценты» написано «комиссия», «штрафы». А потом оказываются, что штрафы гораздо больше, чем разрешает закон. По закону штрафы 0,1% в день. Если посмотрим на штрафы операторов рассрочки, увидим совсем другие цифры. Сейчас хотят не навязать потребкредиты, а наоборот избежать навязывания якобы бесплатных продуктов, которые дороже, чем кредиты, жестко регулируемые законодательством», - сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что в ряде зарубежных стран рассрочки уже признаются полноценными кредитами.

«Телефон за 100 тысяч вам никто не продаст в рассрочку, если вы ничего не заплатите. Продавец будет платить комиссию за вас, если телефон стоит четыре тысячи, он не ликвиден и его хотят продать. Мне часто говорят про опыт Австралии, США и Канады в этом вопросе. Но можно посмотреть, как работает законодательство этих стран. Там более года назад признано, что рассрочка – это тот же кредит, просто по-другому упакованный», - пояснил Мехтиев.