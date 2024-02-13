«Дыра в законе»: Зачем ЦБ хочет ввести лимиты сумм для бесплатной рассрочки
Рассрочка часто является потребительским кредитом, и хотя замена формулировок в договоре может сбивать потребителей с толку, нововведения Центробанка позволят устранить дыру в законе, заявил НСН Эльман Мехтиев.
Введение предельных сумм бесплатной рассрочки позволит снизить долговую нагрузку россиян, поскольку ограничит ее навязывание, рассказал НСН заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Ранее сообщалось, что Центробанк намерен изменить подход к бесплатным рассрочкам, которые выдают не потребительским кредитом, а услугой специальных операторов. Чтобы у людей не накапливались долги, в ЦБ РФ обсуждают введение лимита в 60-80 тысяч рублей. Однако, по словам Мехтиева, сейчас обсуждают более скромные объемы лимита.
«Речь в обсуждении идет о меньших суммах. Важно понимать, что когда говорят, что рассрочка бесплатна – это прекрасный маркетинг и хайп. Если кто-то упорно рассказывает о том, что рассрочка – это бесплатно, надо проверить, где собака зарыта. Но что-то в жизни может быть бесплатно, только если кто-то другой платит. При рассрочке платит продавец или потребитель. При этом он не понимает, что платит, вместо слова «проценты» написано «комиссия», «штрафы». А потом оказываются, что штрафы гораздо больше, чем разрешает закон. По закону штрафы 0,1% в день. Если посмотрим на штрафы операторов рассрочки, увидим совсем другие цифры. Сейчас хотят не навязать потребкредиты, а наоборот избежать навязывания якобы бесплатных продуктов, которые дороже, чем кредиты, жестко регулируемые законодательством», - сообщил он.
Эксперт подчеркнул, что в ряде зарубежных стран рассрочки уже признаются полноценными кредитами.
«Телефон за 100 тысяч вам никто не продаст в рассрочку, если вы ничего не заплатите. Продавец будет платить комиссию за вас, если телефон стоит четыре тысячи, он не ликвиден и его хотят продать. Мне часто говорят про опыт Австралии, США и Канады в этом вопросе. Но можно посмотреть, как работает законодательство этих стран. Там более года назад признано, что рассрочка – это тот же кредит, просто по-другому упакованный», - пояснил Мехтиев.
Собеседник НСН также добавил, что регулятор намерен с осторожностью внедрять новую практику. При этом он уточнил, что ему неизвестен объем товаров, которые сегодня приобретаются в рассрочку.
«Информацией о том, какой процент товаров в стране покупается в рассрочку, обладают только операторы, они формально не поднадзорны ЦБ. Это те же ООО при банках или крупных интернет-гигантах. Формально банк России может надзирать только за финансовыми организациями, фактически есть дыра в законе и ее сегодня используют», - заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что по итогу 2023 года россияне досрочно погасили более 11 миллионов кредита. Доля таких погашений за 12 месяцев года составила 21%, передает «Радиоточка НСН».
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