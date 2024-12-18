Компании ЕС призвали сохранить транзит газа через Украину
Некоторые энергетические компании Центральной Европы подписали декларацию, призвав власти Европейского союза сохранить в 2025 году транзит российского газа через территорию Украины, сообщает Bloomberg.
Инициативу поддержали оператор газовой сети Eustream AS, венгерские MOL Uzbek Oil and Gas и MVM. Также документ подписали торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии. Декларация будет передана для ознакомления главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Компании считают, что если транзит прекратится, то это создаст угрозу энергетической и экономической безопасности в регионе. Потери одной только Словаки составят более 220 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru