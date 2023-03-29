«Плачут, но едят кактус!»: Отказ россиян от инвестиций объяснили паникой

Люди не хотят думать и видеть сигналы, продолжая шарахаться и бежать в Эмираты на фоне своих потерь, сказал в эфире НСН Владимир Левченко.

Снижение интереса россиян к инвестициям в финансовый рынок связано с паническими настроениями и потерями, заявил в интервью НСН биржевой аналитик Владимир Левченко.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее доложил президенту, что россияне стали меньше интересоваться финансовыми инструментами.

Силуанов: У россиян стал снижаться интерес к инвестициям
«Причина понятна. Была истерия, которая сознательно нагнеталась нашими же регуляторами, Центробанком. Людей чуть ли не загоняли на финансовый рынок, они туда бежали, а цены на активы росли. Как это бывает перед кризисами, все пытались купить что-нибудь ненужное навсегда. Это человеческая психология в своем самом примитивном проявлении. Те, кто вложился в финансовый рынок, несут убытки, многие не в состоянии их выдержать, они отказываются включать голову и разбираться, паникуют и вновь принимают неправильные решения. Мама сказала – деньги в бидон, и всё», - сказал Левченко.

По его словам, многие хотят внезапно разбогатеть, но так не бывает.

«Все думают, что один плюс один – получим миллион, в если его не получают, то считают, что их обманули. При этом миллион им никто не обещал, но подавалось все именно так. А потом вдруг оказалось, что один плюс один равно один, даже не два. Силуанов говорит примерно об этом. Пока это будет так, люди будут шарахаться, бежать во всякие Дубаи и принимать ошибочные инвестиционные решения», - уверен эксперт.

Он также указал россиянам на «серьезный сигнал» со стороны «Сбера».

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«После выступления Путина на заседании РСПП "Сбер" объявил рекордные дивиденды и сказал, что выплатит все, что у него есть, и чего нет. Этим они показали, что, если бюджету надо, - партия сказала "надо", комсомол ответил "есть", - это будут делать через рыночные механизмы. Это очень серьезный сигнал, но люди отказываются его видеть и продолжают паниковать: "Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус". Они продолжают выводить деньги в разные юрисдикции, в которых есть риски», - заключил собеседник НСН.

В середине марта Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные в истории банка дивиденды, превышающую в два раза чистую прибыль за 2022 год, напоминает Forbes. Глава «Сбера» Герман Греф объяснил это «беспрецедентное решение» желанием отблагодарить акционеров за доверие.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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