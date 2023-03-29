«Плачут, но едят кактус!»: Отказ россиян от инвестиций объяснили паникой

«Причина понятна. Была истерия, которая сознательно нагнеталась нашими же регуляторами, Центробанком. Людей чуть ли не загоняли на финансовый рынок, они туда бежали, а цены на активы росли. Как это бывает перед кризисами, все пытались купить что-нибудь ненужное навсегда. Это человеческая психология в своем самом примитивном проявлении. Те, кто вложился в финансовый рынок, несут убытки, многие не в состоянии их выдержать, они отказываются включать голову и разбираться, паникуют и вновь принимают неправильные решения. Мама сказала – деньги в бидон, и всё», - сказал Левченко.

По его словам, многие хотят внезапно разбогатеть, но так не бывает.

«Все думают, что один плюс один – получим миллион, в если его не получают, то считают, что их обманули. При этом миллион им никто не обещал, но подавалось все именно так. А потом вдруг оказалось, что один плюс один равно один, даже не два. Силуанов говорит примерно об этом. Пока это будет так, люди будут шарахаться, бежать во всякие Дубаи и принимать ошибочные инвестиционные решения», - уверен эксперт.

Он также указал россиянам на «серьезный сигнал» со стороны «Сбера».