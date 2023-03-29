«Плачут, но едят кактус!»: Отказ россиян от инвестиций объяснили паникой
Люди не хотят думать и видеть сигналы, продолжая шарахаться и бежать в Эмираты на фоне своих потерь, сказал в эфире НСН Владимир Левченко.
Снижение интереса россиян к инвестициям в финансовый рынок связано с паническими настроениями и потерями, заявил в интервью НСН биржевой аналитик Владимир Левченко.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее доложил президенту, что россияне стали меньше интересоваться финансовыми инструментами.
«Причина понятна. Была истерия, которая сознательно нагнеталась нашими же регуляторами, Центробанком. Людей чуть ли не загоняли на финансовый рынок, они туда бежали, а цены на активы росли. Как это бывает перед кризисами, все пытались купить что-нибудь ненужное навсегда. Это человеческая психология в своем самом примитивном проявлении. Те, кто вложился в финансовый рынок, несут убытки, многие не в состоянии их выдержать, они отказываются включать голову и разбираться, паникуют и вновь принимают неправильные решения. Мама сказала – деньги в бидон, и всё», - сказал Левченко.
По его словам, многие хотят внезапно разбогатеть, но так не бывает.
«Все думают, что один плюс один – получим миллион, в если его не получают, то считают, что их обманули. При этом миллион им никто не обещал, но подавалось все именно так. А потом вдруг оказалось, что один плюс один равно один, даже не два. Силуанов говорит примерно об этом. Пока это будет так, люди будут шарахаться, бежать во всякие Дубаи и принимать ошибочные инвестиционные решения», - уверен эксперт.
Он также указал россиянам на «серьезный сигнал» со стороны «Сбера».
«После выступления Путина на заседании РСПП "Сбер" объявил рекордные дивиденды и сказал, что выплатит все, что у него есть, и чего нет. Этим они показали, что, если бюджету надо, - партия сказала "надо", комсомол ответил "есть", - это будут делать через рыночные механизмы. Это очень серьезный сигнал, но люди отказываются его видеть и продолжают паниковать: "Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус". Они продолжают выводить деньги в разные юрисдикции, в которых есть риски», - заключил собеседник НСН.
В середине марта Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные в истории банка дивиденды, превышающую в два раза чистую прибыль за 2022 год, напоминает Forbes. Глава «Сбера» Герман Греф объяснил это «беспрецедентное решение» желанием отблагодарить акционеров за доверие.
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