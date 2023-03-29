Силуанов: У россиян стал снижаться интерес к инвестициям
У соотечественников снизился интерес к финансовым инвестициям. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, сообщило агентство РИА Новости.
Наибольшая популярность финансовых вложений у россиян прослеживалась в 2021 году, тогда жители России были одними из ключевых инвесторов на рынке. Число соотечественников, активно занимавшихся инвестициями, составляло порядка 20 млн человек.
Министр финансов добавил, что новые возможности, предоставляемые финансовым рынком, позволят россиянам эффективно вложить деньги и пользоваться дополнительными возможностями для получения дохода.
Ранее сообщалось о жалобах частных инвесторов на непреднамеренное открытие индивидуального инвестиционного счета, в первом квартале 2023 года количество таких случаев увеличилось на 50-70% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru