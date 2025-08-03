Мосгорсуд отменил заочный арест телеведущей Лазаревой

Речь идет о деле об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Женщину объявили только в федеральный розыск.

В июле суд заочно арестовал Лазареву по делу об иноагентах. Поводом для обвинений стали ее высказывания в августе 2023 года, в которых она допустила возможность ударов беспилотников по российским городам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

