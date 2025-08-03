Мосгорсуд отменил заочный арест телеведущей Лазаревой

Московский городской суд отменил решение о заочном аресте российской телеведущей Татьяны Лазаревой (признана иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева.

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Речь идет о деле об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Женщину объявили только в федеральный розыск.

В июле суд заочно арестовал Лазареву по делу об иноагентах. Поводом для обвинений стали ее высказывания в августе 2023 года, в которых она допустила возможность ударов беспилотников по российским городам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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