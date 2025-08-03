Названа стоимость самого дорогого в мире Лабубу

Самый дорогой в мире Лабубу — монстр-скейтр, созданный в 2023 году, продан на интернет-аукционе eBay за $10,5 тыс. (843 тыс. 465 тыс. рублей), сообщает New York Post.

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Первоначальная стоимость «монстра» составляла $85 (6,828 тыс. рублей). Монстр-скейтр стал самой дорогой игрушкой, проданной на платформе. Этот Лабубу был результатом кооперации бренда одежды и обуви Vans с китайской компанией по производству игрушек Pop Mart.

Россияне купили Лабубу на Wildberries на 1,5 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/ Сергей Булкин
ТЕГИ:СШААукционИгрушки

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