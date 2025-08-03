Названа стоимость самого дорогого в мире Лабубу

В РФ с 1 октября будут проиндексированы зарплаты некоторых категорий бюджетников ЦБ РФ прорабатывает срок для прекращения обслуживания карт международных платежных систем банками РФ Церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым пройдет в театре Моссовета Российские пловцы завоевали серебро в смешанной эстафете вольным стилем на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре Грозовые дожди ожидаются в Москве на следующей неделе