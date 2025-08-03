СМИ: Сенат США не примет проект об антироссийских санкциях до конца лета

В США Сенат не примет до конца лета проект закона, который предусматривает ужесточение санкций в отношении Москвы, в частности за счет применения ограничений против третьих стран, сообщает The Hill.

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По данным издания, хотя «ястребы» в Сенате хотели, чтобы законопроект был принят до месячного перерыва, они оставили принятие решения об этом в руках американского лидера Дональда Трампа, по крайней мере, на лето. Демократы считают, что президент вряд ли решится на это.

Рабочая сессия Сената завершается в начале августа. Парламентарии вернутся к работе в начале сентября.

Ранее Трамп заявил, что власти России умеют хорошо справляться с санкциями, однако США будут готовы ввести новые ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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