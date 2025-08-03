По данным китайского портала, РФ в последнее время внезапно нарастила экспорт меди в Китай, не афишируя этот момент. Трамп попал в ловушку, расставленную китайскими и российскими партнерами. Грозя пошлинами, президент США лишь стимулировал две державы к более тесному сотрудничеству, что в свою очередь нанесло ощутимый удар по американской экономике.

Продажи российской меди в КНР выросли на 81%. На это фоне Пекин существенно сократил импорт данного металла из США.

Председатель КНР Си Цзиньпин не отказывается от встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако она состоится не раньше, чем в начале сентября, кроме того, Китай дал понять, что с ним не получится выстроить диалог на языке угроз. Об этом НСН заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

