Россияне скупают в интернете товары для грибников

Грибной сезон стартовал в большинстве регионов. Теплое и дождливое лето способствует хорошему урожаю. Также в онлайн-магазинах можно найти предложения «грибных гидов», которые готовы за вознаграждение показать лучшие места и обеспечить полные корзины. Спрос на их услуги в июле подскочил в полтора раза.

Наибольшей популярностью услуга пользуется в Санкт-Петербурге, Карелии и Московской области — на эти регионы приходится около 60% спроса.

Грибы лучше всего покупать в магазинах, поскольку такой товар обязательно проходит сертификацию в Санэпидемстанции, важно обратить внимание и на то, в каком районе собирали грибы. Об этом НСН заявил ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков.

