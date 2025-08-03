Россияне скупают в интернете товары для грибников
В России на маркетплейсах увеличились продажи корзин, ножей и книг про грибы, сообщают «Известия».
Грибной сезон стартовал в большинстве регионов. Теплое и дождливое лето способствует хорошему урожаю. Также в онлайн-магазинах можно найти предложения «грибных гидов», которые готовы за вознаграждение показать лучшие места и обеспечить полные корзины. Спрос на их услуги в июле подскочил в полтора раза.
Наибольшей популярностью услуга пользуется в Санкт-Петербурге, Карелии и Московской области — на эти регионы приходится около 60% спроса.
Грибы лучше всего покупать в магазинах, поскольку такой товар обязательно проходит сертификацию в Санэпидемстанции, важно обратить внимание и на то, в каком районе собирали грибы. Об этом НСН заявил ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru