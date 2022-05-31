Пивовары РФ пожалуются Путину на маркировку своей продукции
Союз российских пивоваров обратится к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу маркировки продукции. Инициатива поддержана большинством участников круглого стола в Сочи, который состоялся в рамках XXXI Международного форума «Пиво».
Как подчеркнул председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, введение обязательной маркировки пива влечет за собой непрогнозируемые риски. Приобрести необходимое оборудование для интеграции системы в производства, сегодня фактически не возможно, так как оно производится за рубежом. Даже при его установке мощности пивоварен неизбежно потеряют 20-30%, увеличится финансовая и административная нагрузка.
При этом пивоваренная отрасль уже сегодня работает на пределе своих возможностей, отмечает Бриман. В последние месяцы отечественные производители столкнулись с ростом цен на сырье, расходные материалы и упаковку, оборудование и комплектующие. Ситуацию осложняет нарушение существующих логистических цепочек, и включение ряда товаров в санкционные списки.
Введение обязательной маркировки пивоваренной продукции, которое может произойти уже в марте 2023 года, усугубит ситуацию на рынке, а главное - никак не улучшит качество продукции, отмечают авторы инициативы. Они считают маркировку пива избыточной мерой контроля, поскольку она фактически дублирует и так эффективно функционирующую систему ЕГАИС.
Пивовары также подчёркивают, что контрафакт на данном рынке в принципе отсутствует, поскольку производство пенного напитка – сложный высокотехнологичный процесс, подделывать его не выгодно с финансовой точки зрения. Они прогнозируют снижение акцизных и налоговых отчислений в российский бюджет из-за падения продаж пива.
Кроме того, обязательная маркировка вынудит отечественных производителей фактически поддерживать экономики недружественных стран, покупая дорогостоящее оборудование у зарубежных компаний. Это противоречит Доктрине продовольственной безопасности РФ.
Ряд пивоваров, которые параллельно занимаются производством безалкогольной продукции, в качестве примера рассказали о результатах маркировки упакованной воды, которая стала обязательной с 1 декабря 2021 года. На некоторых предприятиях по итогам шести месяцев эффективность работы упала на 10-15%.
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