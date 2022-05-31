Пивовары РФ пожалуются Путину на маркировку своей продукции

При этом пивоваренная отрасль уже сегодня работает на пределе своих возможностей, отмечает Бриман. В последние месяцы отечественные производители столкнулись с ростом цен на сырье, расходные материалы и упаковку, оборудование и комплектующие. Ситуацию осложняет нарушение существующих логистических цепочек, и включение ряда товаров в санкционные списки.

Введение обязательной маркировки пивоваренной продукции, которое может произойти уже в марте 2023 года, усугубит ситуацию на рынке, а главное - никак не улучшит качество продукции, отмечают авторы инициативы. Они считают маркировку пива избыточной мерой контроля, поскольку она фактически дублирует и так эффективно функционирующую систему ЕГАИС.

Пивовары также подчёркивают, что контрафакт на данном рынке в принципе отсутствует, поскольку производство пенного напитка – сложный высокотехнологичный процесс, подделывать его не выгодно с финансовой точки зрения. Они прогнозируют снижение акцизных и налоговых отчислений в российский бюджет из-за падения продаж пива.