«Четыре бутылки в месяц»: Дорогое пиво не грозит России алкоголизацией
Россияне скорее перейдут с дорогого пива на дешевое, чем на водку и суррогаты, сказал НСН Руслан Исаев.
Повышение цен на пиво в России не повлияет на ситуацию с алкоголизацией населения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Ранее стало известно о грядущем подорожании пива. По данным «Коммерсанта», крупнейшие российские производители пива с апреля поднимут цены на 5-20%.
«Я не вижу, что это может существенно повлиять на алкоголизацию, потребление и спрос. Вместо пяти бутылок можно будет купить четыре в месяц тем, кто употребляет. Второй момент - с точки зрения потребления неоднократно доказывалось, что именно зависимости, болезни больше способствуют крепкие спиртные напитки. Переходы тех, кто любит слабый алкоголь, на крепкий не характерны, так что такое изменение цены вряд ли повлечет за собой изменение аудитории. Кто-то может перейти с дорогого пива на более дешевое. Скорее произойдет это, чем переход с пива на водку», - сказал Исаев.
По его словам, сейчас не наблюдается увеличения числа пациентов с алкогольной зависимостью.
«Сейчас социально-экономический шок, но количество пациентов у меня не увеличилось, в гораздо большей степени идет рост психических заболеваний, - депрессии, тревожности, бессонница и прочее. А алкоголизация – 2-3%, максимум 5%. Даже во время пандемии изменение произошло в пределах погрешности», - отметил нарколог.
Исаев также отметил, что изменение цен не влияет на зависимость, допустив, что потеря работы может подтолкнуть людей к употреблению суррогатов.
«Нет прямой связи между снижением или увеличением потребления и формированием зависимости, это более сложный процесс. Болезнь формируется годами, к ней есть генетическая предрасположенность, поэтому локальное изменение цены на это не сильно влияет. Для социальных слоев, который могли себе позволить максимум дешевое пиво, повышение цены – уже откат, и риск перехода на суррогат может быть. Но я думаю, что каким-то запредельным этот переход не будет. Инфляция, потеря работы и резкое снижение финансовых возможностей в гораздо большей степени могут повлечь переход на суррогаты и увеличение отравлений», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал НСН, что подорожание пива в России не отпугнет его потребителей, к которым могут присоединиться женщины, предпочитающие зарубежное вино.
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