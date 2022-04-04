«Четыре бутылки в месяц»: Дорогое пиво не грозит России алкоголизацией

Повышение цен на пиво в России не повлияет на ситуацию с алкоголизацией населения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Ранее стало известно о грядущем подорожании пива. По данным «Коммерсанта», крупнейшие российские производители пива с апреля поднимут цены на 5-20%.