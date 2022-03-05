Heineken прекратит поставки пива в Россию

Нидерландская компания Heineken прекратит поставки пива в Россию. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По данным источника, компания также остановит новые инвестиционные проекты в РФ.

Facebook, Booking и «Шанель»: Чего россияне лишились за минувшую ночь

При этом представители организации утверждают, что ее заводы в России продолжат функционировать в штатном режиме, так как на территории нашей страны у Heineken зафиксирован высокий уровень локализации производства.

Ранее украинский производитель и продавец алкоголя Nemiroff аннулировал лицензию на выпуск своей продукции на территории РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияСанкцииГолландияАлкогольПиво
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры