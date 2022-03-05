Heineken прекратит поставки пива в Россию

При этом представители организации утверждают, что ее заводы в России продолжат функционировать в штатном режиме, так как на территории нашей страны у Heineken зафиксирован высокий уровень локализации производства.

Ранее украинский производитель и продавец алкоголя Nemiroff аннулировал лицензию на выпуск своей продукции на территории РФ.