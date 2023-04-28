«Имидж не пострадал»: Сомелье объяснил популярность грузинских вин в России

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что отсутствие сложностей с оплатой и простая логистика позволили Грузии стать вторым поставщиком тихих вин в Россию. В первом квартале ввоз тихих вин из страны вырос на 49% (до 13,1 млн л). Указывается, что это позволило Грузии потеснить Испанию и приблизиться к лидирующей по импорту Италии. Импортеры ждут, что такой тренд сохранится в долгосрочной перспективе. По мнению Руденко, грузинские вина пользуются чрезвычайной популярностью в России.

«Особенно это проявляется вне крупных городов-миллионников. В небольших населенных пунктах в большинстве магазинов представлены в основном отечественные и грузинские вина. Связано это и с тем, что в СССР Грузия была одной из лидирующих республик по производству полусладких красных вин, особенно полюбившихся российскому потребителю. Здесь появились очень популярные марки, такие, как «Киндзмараули», «Ахашени» и другие. Они плотно вошли в фольклор в советское время, а в представлении людей укоренилось представление, что это самые приятные и комфортные для употребления вина. Имидж этот не пострадал, несмотря на различные потрясения в российско-грузинских отношениях. Пусть и не всегда заслуженно, но наши соотечественники положительно относятся к грузинскому вину, его продажи высокие», — сказал Руденко.

Сомелье отметил, что, начиная с отмены эмбарго в 2014 году, прирост поставок грузинского вина в Россию практически всегда демонстрирует положительную динамику.

«В этом отношении Грузия занимает в России одно из важнейших мест. Она очень быстро вошла в десятку, потом в пятерку, а сейчас дошла до второго места. Это было во многом неожиданно для винных экспертов, потому что мы предсказывали в 2014 году, что это потребует 20-25 лет, однако Грузии потребовалось около десяти лет, чтобы вернуться на лидирующие позиции и потеснить практически всех конкурентов в объемах поставок. Это стало возможным благодаря хорошему имиджу грузинского вина и сохранению того стиля виноделия, к которому привык российский потребитель. Отмечу, что мы в основном импортируем полусладкое грузинское вино, сухого вина из Грузии нам попадает сравнительно мало», — добавил эксперт.

Собеседник НСН также рассказал, почему полусладкое вино из Франции, Италии и Испании не столь популярно в России.

«Оно поставляется в гораздо меньших объемах, поскольку для этих стран нетипичен такой тип производства вина, население этих стран пьет сухое вино. Полусладкие вина производятся только для экспорта в Россию. К тому же, в нынешних условиях платежи в европейские страны во многом могут быть затруднены. С Грузией в этом отношении во многом все проще», — подчеркнул Руденко.

В свою очередь член общественного совета при Минсельхозе России Леонид Попович назвал долю отечественного вина на российском рынке.

«Доля российского вина на нашем рынке сейчас примерно 55%. В основном его объем увеличивают действующие производители. Появляется слишком мало новых производителей вина, но это средние и мелкие крестьянско-фермерские хозяйства. Конечно, их должно быть больше, но, по-видимому, экономическая ситуация этому не способствует», — заявил он.

Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН». что дефицита пробок для вина и шампанского на предприятиях нет.

