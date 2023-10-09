В России упало производство водки и коньяка
Росалкогольтабакконтроль заявил, что с начала 2023 года в России упало производство алкоголя, сообщает «Коммерсантъ».
По данным ведомства, сильнее всего сократился выпуск коньяка, а также тихих и игристых вин - на семь процентов. Производство водки снизилось на пять процентов.
Единственный сегмент, показавший прирост в январе-сентябре текущего года, это слабоалкогольные напитки, производство которых увеличилось на 17 процентов.
Как пояснил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский, снижение связано с тем, что российские компании наладили импорт, а значит сохранять прошлогодние объёмы выпуска стало незачем.
Ранее Верховный суд РФ признал страховым случаем смерть от паленой водки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль опроверг данные о том, что Египет предупреждал о планах ХАМАС
- Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников
- Движение ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными
- Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
- Объявлена стоимость нового седана «Москвич 6»
- Эксперт прогнозирует рост зарплат женщин на предприятиях
- Внука экс-главы ЦБ обвинили в хищении миллиардов рублей
- «Много букв!»: Вассерман признался, что недолюбливает «Войну и мир»
- СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль
- Певица Глюкоза заявила, что вернулась из Тель-Авива в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru