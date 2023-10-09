В России упало производство водки и коньяка

По данным ведомства, сильнее всего сократился выпуск коньяка, а также тихих и игристых вин - на семь процентов. Производство водки снизилось на пять процентов.

Единственный сегмент, показавший прирост в январе-сентябре текущего года, это слабоалкогольные напитки, производство которых увеличилось на 17 процентов.

Как пояснил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский, снижение связано с тем, что российские компании наладили импорт, а значит сохранять прошлогодние объёмы выпуска стало незачем.

Ранее Верховный суд РФ признал страховым случаем смерть от паленой водки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».