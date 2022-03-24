В России отменили плановые проверки бизнеса
МВД отменит плановые проверки бизнеса, за исключением тех, которые напрямую затрагивают вопросы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр министерства.
Соответствующее поручение дал первый замминистра внутренних дел Александр Горовой по итогам совещания по организации работы органов внутренних дел в условиях санкций. Решение призвано минимизировать административное давление на малый и средний бизнес.
Отмечается, что все прочие проверки необходимо согласовывать с надзорными органами.
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