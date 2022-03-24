В России отменили плановые проверки бизнеса

Соответствующее поручение дал первый замминистра внутренних дел Александр Горовой по итогам совещания по организации работы органов внутренних дел в условиях санкций. Решение призвано минимизировать административное давление на малый и средний бизнес.

Отмечается, что все прочие проверки необходимо согласовывать с надзорными органами.

