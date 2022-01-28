Медведев: Россия имеет особые права на Арктику
Российская Федерация из-за своего географического положения имеет особые права на Арктику и не допустит их ущемления. Об этом заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Чего мы точно не должны допустить, это попытки ограничить нас в этой сфере», — приводит его слова РИА Новости.
Медведев также подчеркнул, что Россию зачастую пытаются обвинить в использовании запрещенного топлива на Севере, а также и по ряду других экологических вопросов, и тем самым, отодвинуть в сторону от развития арктического направления.
«Очень часто это носит просто ограничительный характер. А у нас действительно в Арктике свой набор интересов», — отметил замглавы Совбеза.
Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Арктика представляет для страны не только военный интерес, но и экономический.
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