Правительство выделит молодым предпринимателям до 500 тысяч рублей

Молодые предприниматели не старше 25 лет смогут получить от государства гранты для собственного бизнеса в размере до 500 тысяч рублей. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

«Они смогут получить на создание или развитие собственного дела грант от 100 до 500 тысяч рублей и до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне», - уточнил глава правительства.

По его словам, ранее возможность получить поддержку государства в таком объёме имели лишь предприятия, которые вели социальные проекты.