Правительство выделит молодым предпринимателям до 500 тысяч рублей
Молодые предприниматели не старше 25 лет смогут получить от государства гранты для собственного бизнеса в размере до 500 тысяч рублей. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.
«Они смогут получить на создание или развитие собственного дела грант от 100 до 500 тысяч рублей и до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне», - уточнил глава правительства.
По его словам, ранее возможность получить поддержку государства в таком объёме имели лишь предприятия, которые вели социальные проекты.
«Теперь же финансирование станет предоставляться еще большему числу перспективных компаний самой разной направленности», - отметил Мишустин.
Он также сообщил, что на такие нужды в бюджете уже предусмотрены в текущем году 2 млрд рублей.
Председатель кабмина подчеркнул, что у молодого поколения всегда много свежих и полезных идей, а государственная поддержка станет для них хорошим подспорьем в реализации их планов и будущих успехов.
Ранее Мишустин подписал документ об освобождении IT-компаний от проверок на три года.
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