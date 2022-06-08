ПФР: Более 30 россиян не смогли получить пенсию за границей из-за санкций

37 российских пенсионеров, живущих за рубежом, во втором квартале 2022 года не смогли получить пенсии из-за введенных санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

По данным источника, с апреля иностранные банки отклонили платежи этих россиян. В связи с этим в ПФР напомнили, что перевод пенсий за границу необходимо проводить через банки, не попавшие под антироссийские санкции. При этом в ведомстве отметили, что переводы за границу осуществляются в установленном порядке через финансовое учреждение, не включенное в санкционный список, не назвав, однако, названия такого банка.