«Петушиный крик»: Экс-глава Центробанка о передаче ЦБ в подчинение президенту

Накануне сообщалось, что депутаты фракции КПРФ предложили передать Центробанк в подчинение президенту страны и придать регулятору статус казенного учреждения.

«Центробанк, при записи о его независимости от остальных ветвей власти, работает в тесной связи с правительством и администрацией президента. Поэтому ничего нового это предложение не может дать. Назначение председателя ЦБ происходит по предложению кабмина или президента. При этом обязательно за или против голосует Госдума. Почему-то считается, что если будет какой-то другой юридический статус, то ЦБ будет раздавать кредиты по указанию депутатов. Это пытались изобразить представители КПРФ и аграрной партии с начала 90-х годов. Кроме петушиного крика в этом предложении ничего не содержится», - сказал Дубинин.

При этом он отметил, что Центробанк на сегодняшний день в полной мере подотчетен правительству и президенту России.