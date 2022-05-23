«Петушиный крик»: Экс-глава Центробанка о передаче ЦБ в подчинение президенту

Банк России и так в полной мере подотчетен президенту, заявил в эфире НСН Сергей Дубинин. 

Предложение КПРФ передать Банк России в подчинение президенту является «петушиным криком», регулятор и так работает в тесной связке с президентом и правительством, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что депутаты фракции КПРФ предложили передать Центробанк в подчинение президенту страны и придать регулятору статус казенного учреждения.

«Центробанк, при записи о его независимости от остальных ветвей власти, работает в тесной связи с правительством и администрацией президента. Поэтому ничего нового это предложение не может дать. Назначение председателя ЦБ происходит по предложению кабмина или президента. При этом обязательно за или против голосует Госдума. Почему-то считается, что если будет какой-то другой юридический статус, то ЦБ будет раздавать кредиты по указанию депутатов. Это пытались изобразить представители КПРФ и аграрной партии с начала 90-х годов. Кроме петушиного крика в этом предложении ничего не содержится», - сказал Дубинин.

При этом он отметил, что Центробанк на сегодняшний день в полной мере подотчетен правительству и президенту России.

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«Центробанк полностью подотчетен. Он проводит разумную финансовую политику. Надо отдать должное президенту. Политика достаточно консервативная, разумная, бюджетная и денежная», - резюмировал Дубинин.

В марте президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ. Позднее депутаты поддержали кандидатуру Набиуллиной на должность главы Банка России с 24 июня 2022 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в настоящее время Россия столкнулась с серьезными вызовами, поэтому следует забыть о политике и «назначать лучших, ответственных и эффективных».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:КПРФЦентробанкРоссия
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