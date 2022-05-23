КПРФ предложила передать ЦБ в подчинение президенту РФ

Депутаты фракции КПРФ предложили передать Центробанк РФ в подчинение президенту страны и придать регулятору статус казенного учреждения. Об этом говорится в разработанных фракцией рекомендациях по итогам круглого стола на тему правовых основ антикризисного регулирования, прошедшего в Госдуме 23 мая.

В них также отмечается необходимость национализации банковской системы России и установления полного валютного контроля, передает ТАСС. Кроме того, предлагается определить два уполномоченных банка для промышленности и сельского хозяйства, через которые будет осуществляться госфинансирование этим отраслям.

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Документ планируется направить на рассмотрение в правительство РФ, профильные министерства и ведомства.

Кроме того, депутаты предложат кабмину рассмотреть вопрос об установлении госуправления крупными предприятиями промышленности и агрокомплекса в интересах государства. Участники мероприятия выступили также за отмену страховой медицины и приостановку реорганизации лечебных учреждений, а также за национализацию фармкомпаний.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДепутатыЦентробанк
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