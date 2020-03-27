Экономист спрогнозировал падение уровня жизни россиян на 8%

Росстат предварительно отчитался о состоянии экономики в первом квартале: ВВП вырос за три месяца всего на 0,5 процентов. Эксперты теперь заговорили о рецессии, то есть о реальном замедлении экономического роста.

Однако экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что происходящее сейчас в экономике России и мира не имеет никакого отношения к понятию «рецессия».

«Рецессия – это циклический термин. Поэтому это не применимо к тому, что сегодня происходит в мире. Экономика России на протяжении семи с лишним лет находится в состоянии депрессии. Семь лет подряд идет экономический спад, иногда ускоряется, иногда замедляется. И при этом падает жизненный уровень населения. Слово «рецессия» к нынешним событиям в экономике неприменимо ни в России, ни в мире. Поэтому люди, которые так говорят, являются либо пропагандистами, которые отстаивают единственно верные либеральные учения, либо людьми безграмотными. Да, безусловно, произошедшие события ускорят спад по России по двум причинам. Первое, это девальвация, которая снижает жизненный уровень населения, так как общая часть товаров потребительских – это импорт, и, соответственно, закрытие большого количества предприятий и сферы услуг на неопределенное время. Говорить о масштабах этого урона очень сложно. Если курс рубля останется в районе восьмидесяти, а был шестьдесят пять, то есть пятнадцать от шестидесяти пяти – это примерно пятнадцать процентов. Если девальвация пятнадцать процентов, значит, рост цен будет минимум десять процентов. То есть мы можем смело утверждать, что уровень жизни опуститься точно на восемь процентов», – объясняет эксперт.