Песков заявил, что темы национализации «Норникеля» нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможности национализации «Норникеля» в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске. По словам Пескова, такая тема не стоит.

«Никакой темы для комментариев вообще не существует на этот счет. Мы не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил», — заявил он.