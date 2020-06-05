Песков заявил, что темы национализации «Норникеля» нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможности национализации «Норникеля» в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске. По словам Пескова, такая тема не стоит.
«Никакой темы для комментариев вообще не существует на этот счет. Мы не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил», — заявил он.
Экс-совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров призвал не делать поспешных выводов относительно разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. По его мнению, призывы национализировать компанию являются «огульными», они «втаптывают репутацию бизнеса в грязь».
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский ранее потребовал временно отстранить Владимира Потанина от руководства «Норникеля»
Экологическая катастрофа в Норильске могла произойти из-за хищений при ремонте цистерн с топливом, сообщает life.ru.
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