Песков заявил, что темы национализации «Норникеля» нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможности национализации «Норникеля» в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске. По словам Пескова, такая тема не стоит.

«Никакой темы для комментариев вообще не существует на этот счет. Мы не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил», — заявил он.

Пока ищут виновных, спасатели устраняют разлив топлива в Норильске

Экс-совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров призвал не делать поспешных выводов относительно разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. По его мнению, призывы национализировать компанию являются «огульными», они «втаптывают репутацию бизнеса в грязь».

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский ранее потребовал временно отстранить Владимира Потанина от руководства «Норникеля»

Экологическая катастрофа в Норильске могла произойти из-за хищений при ремонте цистерн с топливом, сообщает life.ru.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий Песков
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