Прохоров вступился за Потанина после экологического бедствия в Норильске
Экс-совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров призвал не делать поспешных выводов относительно разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. По его мнению, призывы национализировать компанию являются «огульными», они «втаптывают репутацию бизнеса в грязь».
Кроме того, по словам Прохорова, подобные идеи создают угрозу экономике страны в целом, сообщает РЕН ТВ.
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский ранее потребовал временно отстранить Владимира Потанина от руководства «Норникеля» из-за разлива дизельного топлива в Норильске. Соответствующий депутатский запрос парламентарий направил главе СК Александру Бастрыкину.
Официальный представитель Кремля Дмитрий песков заявил в пятницу, что не будет комментировать тему национализации «Норникеля».
«Нам, честно говоря, совершенно неизвестно об этом. Поэтому здесь мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счет», - сказал Песков.
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