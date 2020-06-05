Прохоров вступился за Потанина после экологического бедствия в Норильске

Экс-совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров призвал не делать поспешных выводов относительно разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. По его мнению, призывы национализировать компанию являются «огульными», они «втаптывают репутацию бизнеса в грязь».

Пока ищут виновных, спасатели устраняют разлив топлива в Норильске

Кроме того, по словам Прохорова, подобные идеи создают угрозу экономике страны в целом, сообщает РЕН ТВ.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский ранее потребовал временно отстранить Владимира Потанина от руководства «Норникеля» из-за разлива дизельного топлива в Норильске. Соответствующий депутатский запрос парламентарий направил главе СК Александру Бастрыкину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий песков заявил в пятницу, что не будет комментировать тему национализации «Норникеля».

«Нам, честно говоря, совершенно неизвестно об этом. Поэтому здесь мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счет», - сказал Песков.


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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:Михаил Прохоров
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