Песков: Россия найдёт, кому экспортировать газ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду в интервью французскому телеканалу LCI, что если Европа откажется от поставок российского газа, Москва будет экспортировать его в другие страны. Его слова приводят РИА Новости.

Песков подчеркнул, что России не привыкать жить в условиях санкционного давления, поэтому она найдёт, кому поставлять топливо.