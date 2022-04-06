Песков: Россия найдёт, кому экспортировать газ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду в интервью французскому телеканалу LCI, что если Европа откажется от поставок российского газа, Москва будет экспортировать его в другие страны. Его слова приводят РИА Новости.

Песков подчеркнул, что России не привыкать жить в условиях санкционного давления, поэтому она найдёт, кому поставлять топливо.

Путин заявил, что давление на «Газпром» ухудшает ситуацию в мировой энергетике

К тому же газ сейчас многим нужен, добавил он.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЕвропаЭкспортРоссийский ГазГазПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры