Песков: Россия найдёт, кому экспортировать газ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду в интервью французскому телеканалу LCI, что если Европа откажется от поставок российского газа, Москва будет экспортировать его в другие страны. Его слова приводят РИА Новости.
Песков подчеркнул, что России не привыкать жить в условиях санкционного давления, поэтому она найдёт, кому поставлять топливо.
К тому же газ сейчас многим нужен, добавил он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету.
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