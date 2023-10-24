Песков: Россия готова жить под санкциями ещё «пять лет и так далее»

По его мнению, этого не произойдёт даже в случае «прекращения боевых действий», наоборот, гораздо легче можно спрогнозировать усиление санкционного давления.

Комментируя слова спецпредставителя Евросоюза по санкциям Дэвида О'Салливана, пообещавшего России ещё 5-10 лет ограничений, он указал, что Москву это не пугает.

«Россия достаточно давно, не одно десятилетие уже живет в санкционном режиме. Поэтому мы к нему достаточно адаптировались. Такие временные горизонты, как пять лет и так далее, конечно, нас абсолютно не пугают», — заключил представитель Кремля.

Ранее власти США ввели повторные санкции против российских АО «Рособоронэкспорт», Воздушно-космических сил, командования военно-транспортной авиации, а также 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

