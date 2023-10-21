«Колючие» санкции. ЕС дошел до иголок и гвоздей в борьбе с Россией

В августе более половины россиян (56%) заявили, что санкции никак не влияют на них лично и на их образ жизни, показал опрос ФОМ.



Еще 25% заявили, что санкции повлияли на них, но не очень сильно. Сильный эффект санкций ощутили 14%.

Экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявил НСН, что для российский экономики 2023 год станет решающим и прогнозировал давление санкций в будущем.