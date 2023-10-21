«Колючие» санкции. ЕС дошел до иголок и гвоздей в борьбе с Россией
Ограничения поставок продукции Евросоюза в Россию коснулись игл и спиц. Экономисты считают, что западные рестрикции против РФ никуда не денутся в ближайшие годы.
Литва предложила запретить экспорт в Россию кнопок, игл для шитья, спиц для вязания и гвоздей в рамках очередного, двенадцатого пакета санкций Евросоюза в отношении РФ. Об этом пишет EUobserver.
В августе более половины россиян (56%) заявили, что санкции никак не влияют на них лично и на их образ жизни, показал опрос ФОМ.
Еще 25% заявили, что санкции повлияли на них, но не очень сильно. Сильный эффект санкций ощутили 14%.
Экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявил НСН, что для российский экономики 2023 год станет решающим и прогнозировал давление санкций в будущем.
«Я думаю, что 2023 будет принципиально решающим – или мы выйдем на какое-то устойчивое низкое плато или, к сожалению, продолжится падение.. Что касается санкций, может, они провалились с точки зрения максимального эффекта, которого ждали западные товарищи. Но то, что они негативно влияют на нашу экономику, это безусловно. Пока предпосылок для подъема экономики нет, просто их объективно нет», - отметил Калашников.
Экономист Василий Колташов тоже не отличился позитивом и заверил НСН, что антироссийские санкции продлятся и после 2026 года.
«Почему-то они думают, что санкции будут до 2026 года, но, скорее всего, санкции будут и дальше, Запад не будет менять своей повестки. Мы находимся в ситуации, когда нас ожидает удивительная борьба. Начинается целая эпоха, связанная с этим. Что касается фрагментации мировой экономики, это все равно, что прогнозировать дождь во время дождя. Мировая экономика и так уже достаточно радикально меняется, Запад разрушил все то, что казалось глобализацией. Это уже не прогноз, а факт. Переживать здесь не надо, но ждать от моря погоды тоже не надо, потому что погоду на море мы уже знаем, ее не надо прогнозировать», - заключил он.
Ранее глава государства Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024-2026 годы заявил, что этап восстановления российской экономики после введения санкций завершен.По его словам, экономика страны выдержала «беспрецедентное давление», показатели оказались лучше, чем прогнозировалось, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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