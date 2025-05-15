Роскомнадзор сообщил о кратковременном сбое в работе интернет-сервисов

В России был зафиксирован кратковременный сбой в работе интернет-сервисов как отечественных, так и зарубежных. Об этом сообщает РИА Ноовсти со ссылкой на Роскомнадзор

В ведомстве отметили, что работа платформ начала восстанавливаться уже спустя несколько минут после инцидента.

Массовый сбой связи произошел по всей России

По данным РКН, Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования начал фиксировать перебои с 18:40 мск. Уже с 18:55 наблюдалось восстановление функционирования затронутых сервисов.

Согласно данным портала Downdetector, проблемы с доступом наблюдались около 18:00 мск. Сбой затронул сервисы Сбербанка, «Яндекс Почту» и ряд других продуктов «Яндекса», а также отдельные зарубежные платформы. Причины инцидента не уточняются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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