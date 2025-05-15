Роскомнадзор сообщил о кратковременном сбое в работе интернет-сервисов

В России был зафиксирован кратковременный сбой в работе интернет-сервисов как отечественных, так и зарубежных. Об этом сообщает РИА Ноовсти со ссылкой на Роскомнадзор

В ведомстве отметили, что работа платформ начала восстанавливаться уже спустя несколько минут после инцидента.