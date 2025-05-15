США ожидают согласия России на всеобъемлющее прекращение огня

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на то, что Россия уже в пятницу даст согласие на всеобъемлющее прекращение огня на Украине. Об этом он заявил, подчеркнув ожидание начала серьезных переговоров после достижения этого соглашения.

По словам Рубио, американская сторона рассчитывает на положительные новости в ближайшее время, которые ознаменуют готовность Москвы к мирному урегулированию конфликта и началу конструктивного диалога.

СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

Запланированные переговоры станут первой очной встречей российских и украинских представителей за последние три года. Последний раз переговорные группы обеих стран встречались лично в марте 2022 года.

Российскую сторону, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он подчеркнул, что главная цель этих прямых переговоров — «в конечном итоге добиться долгосрочного мира, устранив коренные причины конфликта». Мединский также отметил готовность России рассмотреть возможные компромиссные решения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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