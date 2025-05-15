США ожидают согласия России на всеобъемлющее прекращение огня

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на то, что Россия уже в пятницу даст согласие на всеобъемлющее прекращение огня на Украине. Об этом он заявил, подчеркнув ожидание начала серьезных переговоров после достижения этого соглашения.

По словам Рубио, американская сторона рассчитывает на положительные новости в ближайшее время, которые ознаменуют готовность Москвы к мирному урегулированию конфликта и началу конструктивного диалога.