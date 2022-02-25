Песков: Проблемы от санкций в высокотехнологичных отраслях решаемы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля заявил, что проблемы от санкций Запада в высокотехнологичных отраслях экономики носят решаемый характер.

Песков заявил, что Россия ответит на санкции Запада

По его словам, цель обеспечить полное импортозамещение во многом достигнута.

«Там, где она достигнута не полностью, имеется потенциал для ускоренного достижения», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСанкцииРоссия
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