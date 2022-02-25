Песков: Проблемы от санкций в высокотехнологичных отраслях решаемы

По его словам, цель обеспечить полное импортозамещение во многом достигнута.

«Там, где она достигнута не полностью, имеется потенциал для ускоренного достижения», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.

