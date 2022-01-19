Песков: правительство и Центробанк эффективно справляются с трудностями в экономике

В Кремле считают правильной и эффективной работу правительства и Центрального банка по сдерживанию инфляции и других негативных факторов, угрожающих российской экономике. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, кабмин и мегарегулятор справляются с основополагающей задачей по поддержанию стабильности. Песков, также отметил, что тот уровень инфляции в стране, который сейчас есть мало, кого устраивает.

Рынок акций в России с марта рухнул до минимума

«В этой связи ведётся работа, чтобы минимизировать негативное влияние различных факторов и вернуть инфляцию к целевым показателям», подчеркнул он.

На российском рынке акций накануне произошел обвал из-за возросших геополитических рисков вокруг России. Утром 19 января индекс Мосбиржи упал до минимума с декабря 2020 года из-за геополитической напряженности в отношениях Москвы с Вашингтоном.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что геополитика действительно может влиять на финансовые рынки, но для долгосрочных инвесторов слухи об обвале российского рынка акций не должны играть никакой роли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ЦентробанкПравительство РоссииПесковДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры