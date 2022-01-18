«Краткосрочные слухи»: Экономист призвал не реагировать на обвал рынка акций в России
Паникующие инвесторы часто ошибочно распродают акции достойных компаний из-за слухов, заявил Олег Шибанов.
Геополитика действительно может влиять на финансовые рынки, но для долгосрочных инвесторов слухи об обвале российского рынка акций не должны играть никакой роли, заявил директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов 18 января заявил, что ухудшение геополитики может обвалить российский рынок акций на десятки процентов. По его словам, акции рушатся из-за отсутствия признаков деэскалации в отношениях России и Запада и роста напряжения на российско-украинской границе.
«Действительно, иногда геополитика на что-то влияет, на финансовые рынки в том числе. Деталь в том, что часто мы видим противоположную картину. Когда сначала рынок слишком резко реагирует, а потом, когда слухи рассеиваются и оказывается, что ситуация более спокойная, они начинают отыгрывать все назад. Все же, вероятно сильное падение стоимости некоторых российских компаний. Это известная история, что надо покупать на слухах, а продавать на фактах. Когда вы видите сильное падение рынков, вы не всегда можете это связать с тем, что бизнес-модель компании ухудшилась. А часто можно связать с тем, что паникующие инвесторы распродают акции, а потом, когда все вернется на круги своя, окажется, что компания вполне себе достойная. Скорее всего, реакция некоторых, особенно банковских акций, была слишком резкой», - сказал Шибанов.
По его словам, заработки крупных банков практически никак не зависят от слухов, которые циркулируют.
«Бизнес-модель никак не поменялась. В этом плане, скорее всего, мы увидим восстановление уже в этом году. Я очень не рекомендую людям думать в терминах чужих идей. Человек должен понимать для себя кто он. Если он долгосрочный инвестор, тогда для него все эти слухи не играют никакой роли. Если человек хочет копить или инвестировать на какие-то долгосрочные цели, вообще не надо реагировать на такие краткосрочные новости», - резюмировал Шибанов.
Российские акции снижаются на геополитическом фоне после неудачных переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности и нового проекта санкций. Индекс РТС 18 января упал ниже 1400 пунктов, а индекс Мосбиржи – ниже отметки 3400 пунктов. В последний раз индекс Мосбиржи опускался ниже 3400 пунктов в марте 2021 года.
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