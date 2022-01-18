«Краткосрочные слухи»: Экономист призвал не реагировать на обвал рынка акций в России

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов 18 января заявил, что ухудшение геополитики может обвалить российский рынок акций на десятки процентов. По его словам, акции рушатся из-за отсутствия признаков деэскалации в отношениях России и Запада и роста напряжения на российско-украинской границе.

«Действительно, иногда геополитика на что-то влияет, на финансовые рынки в том числе. Деталь в том, что часто мы видим противоположную картину. Когда сначала рынок слишком резко реагирует, а потом, когда слухи рассеиваются и оказывается, что ситуация более спокойная, они начинают отыгрывать все назад. Все же, вероятно сильное падение стоимости некоторых российских компаний. Это известная история, что надо покупать на слухах, а продавать на фактах. Когда вы видите сильное падение рынков, вы не всегда можете это связать с тем, что бизнес-модель компании ухудшилась. А часто можно связать с тем, что паникующие инвесторы распродают акции, а потом, когда все вернется на круги своя, окажется, что компания вполне себе достойная. Скорее всего, реакция некоторых, особенно банковских акций, была слишком резкой», - сказал Шибанов.

По его словам, заработки крупных банков практически никак не зависят от слухов, которые циркулируют.