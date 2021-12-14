Рынок акций в России с марта рухнул до минимума

Рынок акций в России рухнул до минимума с марта, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что это произошло в результате ухудшения конъюнктуры внешних рынков при сохранении геополитических рисков. Низкая ликвидность, связанная с небольшим присутствием игроков в раннюю утреннюю сессию тоже приводит к резким скачкам цен.

К 7:47 утра по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) падал до 3444 пунктов (на 4,9%). Немногим раньше он вновь достиг минимума, чего не наблюдалось с марта, и провалился до 3352,53 пункта. При этом главная сессия понедельника закрылась на отметке 3618,31 пункта.