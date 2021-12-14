Рынок акций в России с марта рухнул до минимума
Рынок акций в России рухнул до минимума с марта, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что это произошло в результате ухудшения конъюнктуры внешних рынков при сохранении геополитических рисков. Низкая ликвидность, связанная с небольшим присутствием игроков в раннюю утреннюю сессию тоже приводит к резким скачкам цен.
К 7:47 утра по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) падал до 3444 пунктов (на 4,9%). Немногим раньше он вновь достиг минимума, чего не наблюдалось с марта, и провалился до 3352,53 пункта. При этом главная сессия понедельника закрылась на отметке 3618,31 пункта.
Нефть марки Brent дешевеет до $74,1 за баррель (на 0,4%). Фьючерсы на основные фондовые индексы США поднимаются приблизительно на 0,15%. При этом азиатские рынки снижаются в пределах 1,3%.
Бумаги «Норникеля» падают на 9,5%, акции АФК «Система» - на 9,9%, «Русала»- на 9,1%, НЛМК - на 9,2%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru