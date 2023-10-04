Песков подтвердил, что «дыра» в «Роснано» большая

По его словам, дыра «действительно слишком большая», сейчас этим вопросом занимается правительство.

Накануне корпорация сообщила о риске собственного банкротства. В опубликованном отчете «Роснано» говорилось, что группа не сможет погасить долги до конца 2023 года за счет собственных средств. Размер чистого долга компании за первое полугодие текущего года превышает 95 млрд руб., с конца 2022-го он вырос почти на 5 млрд руб. Данные о выручке и прибыли не раскрывались.

Директор Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский заявил НСН, что организацию придется кардинально реформировать, но ущерб государству никто не возместит.







