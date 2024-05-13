Группа «План Ломоносова» объявила имя нового гитариста

Новым гитаристом «Плана Ломоносова» стал Михаил Шаев. Он заменил одного из основателей коллектива Дениса Хромых, который покинул группу в марте этого года.

Шаев раньше играл с Артуром Беркутом, группами Siberian Meat Grinder и ARDA.

Ранее один из основателей и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что нужно быть клиническим идиотом, чтобы подумать, что мы заранее планировали уход из группы вокалистки Дарии Ставрович (Нуки).

