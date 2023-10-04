«Убытки не погасят»: Активы «Роснано» раздадут банкам

Директор Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский заявил НСН, что организацию придется кардинально реформировать, но ущерб государству никто не возместит. 

Компания «Роснано» не сможет погасить убытки, государство передаст активы организации банкам и другим корпорациям, заявил директор Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский в беседе с НСН.

АО «Роснано» в своем отчете сообщило, что не в состоянии погасить свои долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств и заявляет о признаках банкротства. На конец июня чистый долг «Роснано» составлял 95,56 млрд рублей против 90,85 млрд рублей на начало года. При этом в декабре «Роснано» необходимо погасить выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. Вардомский рассказал, что ждет компанию.

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«Конечно, они занимались рискованными проектами, стартапами. Технологические новинки не каждый день происходят, это скорее редкость. Другое дело, что они рисковали государственными деньгами. В этом смысле это прямой ущерб для государства. Я думаю, что на месте «Роснано» возникнет что-то другое, там есть кадры, специалисты. Это все тоже капитал определенный», - отметил он.

По его словам, на данном этапе придется реформировать организацию, но продать активы не получится, поэтому государство «раздаст» их банкам.

«Еще вариант – кардинально реформировать организацию, продать активы, но вряд ли будут желающие приобрести с таким обременением. Поэтому государству придется самому разбираться с этим. Убытки уже никто не погасит. В таком виде организация уже не будет существовать, их активы могут «разобрать» банки и так далее, их могут попросить об этом. Эту проблему решать со временем, не сразу, конечно. Освещать это подробно не будут», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что не понимает, зачем экс-глава «Роснано», бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс «удрал» из России. По словам российского лидера, в госкорпорации идут сложные процессы, образовалась огромная финансовая дыра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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