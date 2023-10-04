«Убытки не погасят»: Активы «Роснано» раздадут банкам

«Конечно, они занимались рискованными проектами, стартапами. Технологические новинки не каждый день происходят, это скорее редкость. Другое дело, что они рисковали государственными деньгами. В этом смысле это прямой ущерб для государства. Я думаю, что на месте «Роснано» возникнет что-то другое, там есть кадры, специалисты. Это все тоже капитал определенный», - отметил он.

По его словам, на данном этапе придется реформировать организацию, но продать активы не получится, поэтому государство «раздаст» их банкам.

«Еще вариант – кардинально реформировать организацию, продать активы, но вряд ли будут желающие приобрести с таким обременением. Поэтому государству придется самому разбираться с этим. Убытки уже никто не погасит. В таком виде организация уже не будет существовать, их активы могут «разобрать» банки и так далее, их могут попросить об этом. Эту проблему решать со временем, не сразу, конечно. Освещать это подробно не будут», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что не понимает, зачем экс-глава «Роснано», бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс «удрал» из России. По словам российского лидера, в госкорпорации идут сложные процессы, образовалась огромная финансовая дыра, передает «Радиоточка НСН».

