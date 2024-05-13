Песков: Шойгу будет курировать ФСВТС
Экс-глава Минобороны России, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу займет должность куратора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не будет ее руководителем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило агентство «Интерфакс».
Песков добавил, что пост главы ФСВТС занимает Дмитрий Шугаев.
Отмечается, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов власти, согласно которому ведомство переходит из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента России.
Ранее журналист Павел Зарубин обнародовал видео с комментарием занимавшего должность министра обороны Сергея Шойгу, снятое 6 мая, в преддверии инаугурации президента Владимира Путина и перед отставкой правительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru