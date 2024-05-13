Песков: Шойгу будет курировать ФСВТС

Песков добавил, что пост главы ФСВТС занимает Дмитрий Шугаев.

Отмечается, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов власти, согласно которому ведомство переходит из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента России.

Ранее журналист Павел Зарубин обнародовал видео с комментарием занимавшего должность министра обороны Сергея Шойгу, снятое 6 мая, в преддверии инаугурации президента Владимира Путина и перед отставкой правительства.

