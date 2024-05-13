СМИ: Huawei намерена отказаться от ОС Android

По данным издания, компания планирует выпускать гаджеты на собственной ОС HarmonyOS Next. Первым смартфоном под управлением новой «начинки» станет Huawei Mate 70, его премьера ожидается во второй половине 2024 года.

Отмечается, что замена Android на HarmonyOS Next связана с серьёзными преимуществами собственной разработки. В Huawei утверждают, что их ОС более эффективно использует оперативную память, а также поддерживает функции искусственного интеллекта.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что российским силовикам больше по душе Huawei, поскольку там нет американского кода, а чиновники предпочитают Samsung.

