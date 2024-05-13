Премьер Грузии заявил, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию

Вероятность возникновения в Грузии «майдана» по украинскому сценарию исключена. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Премьер Кобахидзе: Парламент Грузии 14 мая примет закон об иноагентах

По его словам, у нынешней оппозиции нет для этого сил и ресурсов.

«Тут не Украина Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», - заключил грузинский премьер.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал грузин протестовать против принятия нового закона об иноагентах, заявив, что пришло время для «единства и атаки», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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