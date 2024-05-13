МВД РФ объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины
Бывший командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск в России. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД РФ.
В карточке ведомства говорится, что Воронченко разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, одна не уточняется, по какой именно.
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Воронченко и другим командующим, которые отвечали за подготовку и боевое слаживание украинских военных.
Ранее карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко исчезли из базы розыска МВД России, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru