В карточке ведомства говорится, что Воронченко разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, одна не уточняется, по какой именно.

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Воронченко и другим командующим, которые отвечали за подготовку и боевое слаживание украинских военных.

Ранее карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко исчезли из базы розыска МВД России, сообщает «Свободная пресса».

