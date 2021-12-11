Песков не стал гарантировать скидки на газ для Греции

Россия не сможет гарантировать скидки на газ для Греции. Его цена – вопрос двусторонних отношений «Газпрома» и Греции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту телеканала ANT1.

Официальный представитель Кремля подчеркнул стабильный характер цен на природный газ, отметив, что стоимость природного топлива повышалась только на спотовом рынке. При этом пресс-секретарь президента отказался гарантировать скидку на газ для Греции.

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«Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом». Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и, если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене», — объяснил Песков.

Он отметил, что стоимость газа будет закреплена на уровне от $500 до $1100 за 1 тыс. кубометров, сообщает RT.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены концентрацией военных сил НАТО на греческой территории и транзит военной техники через порт Александруполис в Восточную Европу.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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