Песков не стал гарантировать скидки на газ для Греции

«Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом». Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и, если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене», — объяснил Песков.

Он отметил, что стоимость газа будет закреплена на уровне от $500 до $1100 за 1 тыс. кубометров, сообщает RT.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены концентрацией военных сил НАТО на греческой территории и транзит военной техники через порт Александруполис в Восточную Европу.

