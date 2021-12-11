Песков не стал гарантировать скидки на газ для Греции
Россия не сможет гарантировать скидки на газ для Греции. Его цена – вопрос двусторонних отношений «Газпрома» и Греции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту телеканала ANT1.
Официальный представитель Кремля подчеркнул стабильный характер цен на природный газ, отметив, что стоимость природного топлива повышалась только на спотовом рынке. При этом пресс-секретарь президента отказался гарантировать скидку на газ для Греции.
«Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом». Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и, если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене», — объяснил Песков.
Он отметил, что стоимость газа будет закреплена на уровне от $500 до $1100 за 1 тыс. кубометров, сообщает RT.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены концентрацией военных сил НАТО на греческой территории и транзит военной техники через порт Александруполис в Восточную Европу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 288 / сут.
Умерли
288 тыс.+1 171 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+36 446 / сут.
- В Госдуме назвали условие для решения о введении QR-кодов
- Песков не стал гарантировать скидки на газ для Греции
- Почти 14 млрд рублей на выплаты для детей от 8 до 17 лет выделило правительство России
- Неправильно поняли. Режиссер Сокуров оказался в центре политического скандала
- В Госдуме выработают позицию о дерусификации Казахстана
- «Ленфильм» готовится реставрировать все фильмы из «Золотой коллекции»
- В России за сутки выявили 30 288 новых случаев коронавируса
- Песков: Россию беспокоит концентрация военных сил НАТО в Греции
- Сокуров готов снова встретиться с Путиным
- Белый дом раздумывает над поставкой военной помощи Украине на $200 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru