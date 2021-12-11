Песков: Россию беспокоит концентрация военных сил НАТО в Греции
В Кремле обеспокоены концентрацией военных сил НАТО на греческой территории и транзит военной техники через порт Александруполис в Восточную Европу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1.
«Проблема очень простая. Сосредотачивается всё больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни и тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом», — заявил официальный представитель Кремля.
При этом Песков напомнил о главной задаче, которую решает НАТО - «сдерживание России».
«Это нас беспокоит. Вы должны нас понять», — цитирует Пескова RT.
Ранее глава России на итоговой пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подчеркнул, Что Североатлантический альянс наметил явно конфронтационную линию в отношении России, объявив РФ своим противником.
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