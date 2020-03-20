Песков не считает цены на нефть катастрофическими
В Кремле не считают текущие цены на нефть катастрофой для Росси. Об этом сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель.
Песков согласился, что это «весьма неприятная ценовая конъюнктура». Однако у страны имеется такой запас прочности, который позволит выполнять в течение нескольких лет все социальные обязательства и планы развития. Пресс-секретарь напомнил, что об этом не раз уже говорили и президент РФ, и правительство, передает RT.
Песков также отметил, что «бывали времена... когда цена была ещё ниже», сообщает Ura.ru.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН опроверг прогнозы падения цен на нефть до 5 долларов за баррель, но объяснил, почему и возвращения к прежним ценовым уровням ждать пока не стоит.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что нефть — лишь предлог для Вашингтона усилить давление на Москву.
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