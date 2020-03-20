Песков не считает цены на нефть катастрофическими

В Кремле не считают текущие цены на нефть катастрофой для Росси. Об этом сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель.

Песков согласился, что это «весьма неприятная ценовая конъюнктура». Однако у страны имеется такой запас прочности, который позволит выполнять в течение нескольких лет все социальные обязательства и планы развития. Пресс-секретарь напомнил, что об этом не раз уже говорили и президент РФ, и правительство, передает RT.